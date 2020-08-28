 

Путин: сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для «помощи» Беларуси

28.08.2020, 8:34, Разное

Президент РФ Владимир Путин пояснил о создании резерва сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси.

«Он (Лукашенко — ред.) поставил вопрос о том, что хотел бы, что мы оказали по необходимости ему соответствующую помощь. РФ исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», — пояснил Путин.

Российский лидер также сказал, что необходимости в применении этих сил нет, пока «экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой». По его словам, РФ исходит из того, что ситуация в этой стране решится мирным путем. Путин также выразил уверенность в том, что на процессы в Беларуси хотят повлиять извне из-за определенных политических интересов.

Протесты в стране начались 9 августа, после завершения голосования на президентских выборах. ЦИК страны утверждает, что Александр Лукашенко на них набрал более 80%, а его соперница Светлана Тихановская — лишь около 10%. Тысячи человек были задержаны, многие рассказывали об избиениях силовиками. Несколько протестущих погибли.

СМИ обращали внимание, что в Минск за последние две недели дважды прилетал борт, который связывают с главой ФСБ РФ Александром Бортниковым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, кто был на его борту.

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Источник: Новая газета



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