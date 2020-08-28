 

NBC – раз плюнуть — ученые признали за коронавирусом способность заражать и на «безопасной дистанции»

28.08.2020, 8:25, Новости дня

Действующее в США правило о сохранении дистанции в 6 футов (или 1,8 м) между людьми в общественных местах, по всей видимости, не поможет уберечь граждан от коронавируса, передаёт NBC. По данным канала, исследователи из Массачусетского технологического института и Оксфордского университета установили, что вирус может преодолевать в воздухе расстояния до 8 м и даже больше.

Учёные Массачусетского технологического института и Оксфордского университета в своём новом исследовании назвали правило о сохранении дистанции в 6 футов (1,8 м) «устаревшим»: как говорится в только что опубликованной работе экспертов, имеющиеся данные позволяют предполагать, что коронавирус может преодолевать в воздухе расстояния до 26 футов (7,9 м), а кашель или громкий крик может ещё сильнее увеличить эту дистанцию. Также роль играют и ряд других факторов, включая состояние вентиляции, количество людей в помещении и срок воздействия вируса, которому подвергается человек.

ДЖОЗЕФ АЛЛЕН, Гарвардская школа общественного здравоохранения им. Чэня Цзенси: Один из главных факторов риска для этого вируса — количество времени, которое человек провёл в помещении. На самом деле, почти все вспышки инфекции с количеством заболевших от трёх человек произошли в помещениях.

Как подтвердили многочисленные исследования, когда мы говорим, мы запускаем в воздух два типа капель — респираторные частицы и воздушно-капельную взвесь. По словам исследователей, более мелкая и лёгкая воздушно-капельная взвесь может зависать в воздухе на долгие часы и преодолевать гораздо большие расстояния.

А пока звучат такие предупреждения, часть учащихся по всей стране возвращаются в свои учебные заведения, а власти проверяют, везде ли введено обязательное ношение защитных масок и поддерживается в нормальном состоянии вентиляция.

Как упоминается в новом исследовании, раз одного правила на все случаи жизни нет, расстояние в 6 футов должно стать минимальной дистанцией. Между тем, увеличение дистанции не всегда возможно.

ДОКТОР ДЖОН ТОРРЕС, медицинский корреспондент NBC News: Широкой публике не стоит пугаться, но люди безусловно должны понимать, что чем дальше они находятся от других людей, тем меньше вероятность подхватить коронавирус.

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC: Что до тех, кто возвращается в офис — эксперты убеждены, что вне зависимости от того, насколько далеко рассаживают сотрудников, ношение маски даёт им дополнительную защиту, сводя к минимуму риск заражения даже в тех случаях, когда рядом почти никого нет.

Теперь американцев призывают сделать шаг назад, и таким образом дать стране пойти вперёд. Мигель Альмагер, NBC News, Лос-Анджелес.

Дата выхода в эфир 25 августа 2020 года.



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