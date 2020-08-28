Игорь Миркурбанов выдвинул свою версию загадочной смерти Андрея Панина

28.08.2020, 8:16, Разное

Близкий друг погибшего семь лет назад актера Андрея Панина выдвинул свою версию произошедшего. По мнению Игоря Миркурбанова, в тот день в квартире артиста «произошло что-то ужасное», своими размышлениями он поделился в передаче «Судьба человека».

Андрея Панина не стало в марте 2013 года. Смерть талантливого актера оказалась не только внезапной, но и достаточно странной, вследствие чего она породила множество слухов. Так, в официальной версии указывалось, что артист упал с высоты своего роста, а скончался он от потери крови. Характер травм на теле актера указывал, что смерть могла оказаться насильственной. Миркурбанов же считает, что произошло «нечто из ряда вон выходящее».

Близкий друг покойного отметил, что Андрей Панин не пил водку. Спиртное он употреблял, но всегда тщательно его выбирал, отдавая предпочтение белым винам. Кроме того, актер тщательно следил за своим здоровьем и поддерживал превосходную физическую форму. Игорь Миркурбанов не исключает, что «Панин мог сорваться», но для этого должно было произойти «что-то ужасное».