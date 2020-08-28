 

ТОФ объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски

28.08.2020, 8:08, Новости дня

Всплывшая недалеко от берегов Аляски российская подлодка – это атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск», никакой нештатной ситуации на его борту нет, сообщил источник на Тихоокеанском флоте.

«Это российская подлодка «Омск», которая участвует в учениях», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее в пятницу Северное командование ВС США заявило, что объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США ведут наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски.



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