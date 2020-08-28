Мнение: О шокирующих находках немцев в организме Навального

28.08.2020, 7:25, Разное



Фото © AFP.

Вот кто бы сомневался, что будет именно так!

Немецкие врачи, которые в берлинской клинике «Шарите» лечат российского оппозиционера Алексея navalny Навального, бодро принялись за дело. Буквально с порога отвергнув все гипотезы, кроме отравления, они принялись копать.

И, разумеется, накопали. Ибо, как всем известно с детства, кто ищет, тот всегда найдёт.

По данным The Insider, Der Spiegel и Bellingcat, немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением Алексея Навального, связались с болгарскими коллегами, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого неизвестные попытались отравить в Болгарии в 2015 году. По мнению журналистов, сам факт переговоров немецких и болгарских врачей говорит о том, что в «Шарите» видят сходство двух инцидентов.

Вот это шок! Да? Или всё же нет?

Как известно, немецкие врачи заявили 24 августа, что клинические результаты осмотра пациента Навального указывают на его отравление. В клинике также уточнили, что интоксикация могла быть вызвана веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, к которым относятся некоторые боевые ОВ, включая приснопамятный «Новичок». Правда, конкретное действующее вещество медики пока не определили. Но возможно они полагают, что Алексей Навальный подвергся воздействию того же препарата из огромного семейства органофосфатов, которым был предположительно отравлен болгарин Емельян Гебрев.

Дело это сравнительно недавнее. Болгарский оружейный барон Емельян Гебрев, его сын Христо, а также директор одной компаний софийского предпринимателя почувствовали себя плохо в конце апреля 2015 года. Все они находились в разных концах Софии в этот момент, но утром вся троица была в офисе, находившемся в здании отеля «Орбита». Из-за инцидента Емельян Гебрев впал в кому, в которой пробыл месяц.

Затем состояние бизнесмена начало улучшаться, однако после этого он вновь почувствовал себя плохо и в мае его повторно госпитализировали. Тем не менее, всё обошлось. А некоторое время спустя лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла обнаружить в организме Емельяна Гебрева следы двух органофосфатов. По мнению расследователей The Insider, высказанному уже после Солсбери, это могло свидетельствовать о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к семейству «Новичка». Впоследствии журналисты сократили версию болгарского происшествия до удобной – отравители ГРУ пытались убить Гебрева «Новичком».

Если принять на веру никем официально не доказанное существование летучих киллеров ГРУ, буквально «косящих» противников Путина по всему миру, то выбор контактного яда для устранения жертв, находящихся за рубежом, выглядит хотя бы минимально логичным. Во-первых, потому что организация ДТП или бытовой травмы в иностранном государстве силами небольшой местной резидентуры внешней разведки является задачей очень сложной. Во-вторых, потому что выстрелы и ледорубы привлекают ненужное внимание полиции, да и расследуются быстро и успешно, тогда как яд обнаруживается долго и трудно, что даёт фору по времени для эксфильтрации.

Но вот зачем применять «Новичок» дома – там, где у российских спецслужб все возможности организовать любой фокус, от несчастного случая или автомобильной аварии до хулиганского нападения и даже заказного убийства на почве ревности? А если уж потянуло на экзотику, то почему не довести дело до логического завершения простой инъекцией в реанимационной палате, благо главврач и начмед ведь давно завербованы?

Вопросы риторические, конечно. Искать ответы на них никто не будет, в отличие от следов «Новичка»: главное ведь – не рефлексировать, а распространять. И хотя немецкая клиника политесу ради осудила спекуляции, можно даже не сомневаться; яд – найдут, оппозиционера – вылечат (но это не точно), а Россию – осудят и накажут. И плевать, что атропин не является антидотом для конкретно этого семейства фторфосфорорганических ОВ. Про которые, кстати, известно, что поражение от них практически неизлечимо. Главное – повторение мать учения – не рефлексировать, а распространять.

А теперь вспомним… Юрий Щекочихин, Владимир Кара-Мурза (дважды), Дмитрий Быков, Емельян и Христо Гебревы, Сергей и Юлия Скрипали… Всех, предположительно, травили «Новичком». Все, кроме одного, самого первого, живы и в целом здоровы – вопреки тому, что в случае применения реальноых БОВ «люди, которые в своё время подверглись воздействию ими, так и остались нетрудоспособными инвалидами». Это, с одной стороны, даёт надежду на благоприятный исход и для Алексея Навального, что бы с ним ни произошло на самом деле.

А с другой – позволяет задать неудобный вопрос. Что же это за ррссийское супероружие такое, которое для применяющего даже более токсично, чем для жертвы? И почему именно его используют раз за разом «по личному указанию Путина»?