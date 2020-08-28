 

Пушков оценил намерения Польши в отношении Белоруссии

28.08.2020, 7:08, Новости дня

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал решение внешнеполитического ведомства Белоруссии выразить протест Польше из-за вмешательства в дела республики.

«Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь: там определенно намерены втянуть Белоруссию в зону своего влияния. И видят это своей не тактической, а стратегической задачей. Деньги уже выделяются, инфраструктура польского влияния усиливается», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша рассчитывает заполучить Гродненскую область в случае распада Белоруссии. После этого Белоруссия выразила протест временному поверенному в делах Польши в Минске в связи с попытками вмешательства Варшавы во внутренние дела республики.

В тот же день белорусского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши в связи с заявлениями руководства Белоруссии про Гродненскую область.

Ранее Лукашенко заявлял о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Выпускники юга РФ и Северного Кавказа присоединились к онлайн-празднованию

18.07 / За двое суток Нацполиция Украины разоблачила девятерых чиновников, получивших взятки

21.07 / Глава Азербайджана оценил необходимость мобилизации

15.08 / Украина по числу заразившихся коронавирусом обогнала Китай

06.07 / Глава МИД Эстонии допустил возможность запрета семи российских каналов

02.07 / Глава Амурской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

06.07 / Британский министр: решение Лондона по Huawei не «высечено в камне»

28.07 / Названа стоимость поставки С-400 Турции

06.07 / Госдеп оценил опасность обстрелов «зеленой зоны» Багдада

29.06 / Лавров рассказал о заболевших коронавирусом российских дипломатах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска