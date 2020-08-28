Таролог рассказала о нынешней и будущей жизни Бориса Корчевникова

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28.08.2020, 6:50, Разное

Таролог и специалист в области психологии Марианна Абравитова считает, что у телеведущего Бориса Корчевникова вновь появились проблемы со здоровьем. При этом он пытается с ними бороться, углубляясь в работу, но это ему, по мнению таролога, не удается сделать.
Ранее возникла информация, что Борис Корчевников стремительно теряет слух на фоне перенесенной операции на головном мозге, когда была удалена опухоль. Многие посчитали, что у телеведущего наступил рецидив. Такого же мнения таролог Марианна Абравитова, заявившая о сложном жизненном этапе с большим количеством трудностей, на который вступил Борис Корчевников.

Сейчас в качестве терапии телеведущий использует свою работу, она позволяет ему держаться наплаву, добавила Марианна Абравитова. Но побороть недуг одной только работой Борис Корчевников не сможет и ему вновь придется лечь в больницу. Сам телеведущий официально не подтверждал, что у него возникли новые проблемы со здоровьем. Слухами все это назвал его концертный директор Табриз Шахиди.



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