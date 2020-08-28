Назван ТОП-10 самых надежных автомобилей с большим пробегом

28.08.2020, 6:50, Разное

Автоспециалисты составили ТОП-10 самых надежных машин, имеющих большой пробег. В списке оказались кроссоверы и седаны японского производства, спорткары, малолитражки, а также другие модели, практически неподвластные времени.

Рейтинги надежности, основывающиеся на отзывах автолюбителей и статистиках ремонтов автомобилей, составляются операторами техосмотров и представителями автомобильных клубов, как в Германии, или независимыми организациями, как в Штатах. Крупными исследованиями в США занимается J.D. Power и Consumer Reports. Списки лучших моделей подержанных марок отличаются, однако если анализировать только авто с огромными пробегами, то наиболее выносливыми во всем мире признаны одни и те же машины.

На первом месте ТОПа оказался кроссовер Subaru Forester, который может похвастаться мощными “атмосферниками”, приводящимися в движение 4-ступенчатой трансмиссией. О надежности авто свидетельствует тот факт, что свыше 15% владельцев кроссовера в Соединенных Штатах отказываются приобретать другую модель даже спустя 10 лет езды на Forester. Далее следует компактный Ford Fusion. Немецкий микровэн, выпускающийся с 2002 года, может конкурировать в надежности с другими автомобилями. Под капотом транспортного средства установлены атмосферные двигатели на 1,4 или 1,6 литра, работающие вместе с механической КПП.



Третье место занимает представитель самого массового автосемейства в мире – Toyota Corolla. Авто девятого поколения, имеющие индекс E120, признаны эталоном надежности. В течение десяти лет владельцы этих моделей не сталкиваются с серьезными поломками или коррозией кузова. Атмосферные моторы служат очень долго, а проблемы у возрастных автомобилей возникают лишь во второстепенной электрике.

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В списке оказался Audi TT, получивший 4-цилиндровый 1,8-литровый агрегат с турбонаддувом и коробку DSG. Спорткар, имеющий передний привод, часто оказывается в рейтингах надежности среди подержанных моделей. На следующей позиции расположился Audi A6 второго поколения. Он был лидером немецкого ТОПа ADAC 15 лет назад. Тогда модель комплектовалась атмосферными двигателями V6. Эти марки пользуются спросом до сегодняшнего дня. Надежность “железного коня” немного уменьшилась из-за вариатора, пневмоподвески и массы электроники, которой А6 потом обзавелся.

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В рейтинг наиболее надежных автомобилей, не выходящих из строя больше 10 лет эксплуатации, включены такие марки как: Mercedes SLK высокого качества сборки, кроссоверы японской компании Toyota RAV4 с “неубиваемыми автоматами” и “вечными” атмосферными двигателями, Honda CR-V, флагманский Lexus RX, седаны Toyota Camry.