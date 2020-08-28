 

Ляйсан Утяшеву и ее маму в детстве бил пьющий отец-агрессор

28.08.2020, 6:50, Разное

Российская телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева призналась, что в детстве она и ее мама подвергались насилию со стороны выпивавшего отца. Об этом знаменитость пояснила в YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».
Изначально отец Ляйсан Утяшевой преподавал историю и никакой склонности к агрессии не демонстрировал. Однако позднее он решил заняться бизнесом, но все дела у него прогорели, и он начал употреблять спиртное. Вот тогда он и стал бить свою дочь и жену.

Ляйсан Утяшева уговаривала маму бросить отца, но Зульфия Утяшева любила его и боялась общественного порицания. Телеведущая отметила, что даже в 10-летнем возрасте у нее была тяжелая рука, поэтому однажды она попыталась защитить мать, ударив гимнастической булавой отца-агрессора. От удара снаряд сломался, а спортсменка посчитала, что перешла черту. В итоге они прожили вместе еще какое-то время, потом мама решила бросить супруга, а тот завел новую семью.



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