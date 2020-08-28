Китай пригрозил США контрмерами при появлении ракет средней дальности в АТР

28.08.2020, 6:08, Новости дня

Пекин обязательно примет ответные меры в случае размещения США ракет средней дальности на территории стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил официальный представитель оборонного ведомства Китая старший полковник У Цянь.

«Минобороны Китая уже выражало свой решительный протест по этому вопросу. Если соответствующие стороны будут упорствовать на своем и поступать, не считаясь с мнением других, Китай обязательно примет решительные контрмеры», – передает его слова ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что китайские военные запустили две баллистические ракеты средней дальности в акватории Южно-Китайского моря для «предупреждения США».

В августе Китай выступил против планов США разместить ракеты малой и средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Также КНР демонстрировала на учениях новый бомбардировщик H-6J, который предназначен для защиты береговой линии.