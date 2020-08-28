В музее Освенцима отреагировали на скандальный флешмоб в TikTok

28.08.2020, 5:48, Новости дня

Музей Освенцима назвал оскорбительным флешмоб пользователей TikTok, в котором те с нарисованными ожогами и синяками рассказывают под музыку о погибших в концентрационных лагерях Германии.

«Тренд под названием «жертвы» в TikTok может быть обидным и оскорбительным. Некоторые ролики либо опасно близки, либо за гранью того, чтобы опошлить историю. Но мы должны говорить об этом не для нападок или чтобы пристыдить молодых людей, чьи мотивы могут быть совсем разными, а в образовательных целях», – заявили в музее, передает РИА «Новости».

На Украине в 2019 году запустили флешмоб «Я – бандеровец» после того, как полицейский Василий Мельник, защищавший подольский РОВД во время штурма радикалов, выкрикнул «Ложись, Бандера!». Флешмоб поддержали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, генпрокурор Украины Юрий Луценко и другие политики. Украинские полицейские назвали «бандеровский» флешмоб МВД предательством.