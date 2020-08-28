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28.08.2020, 5:30, Новости дня

Российская подводная лодка всплыла недалеко от берегов Аляски, сообщило Северное командование США.

Американские военные заявили о готовности при необходимости прийти на помощь, но пока не получали от российской подлодки сигналов бедствия.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование США внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски. Мы внимательно следим за интересующими нас судами, в том числе за иностранными военно-морскими судами, в зоне нашей ответственности», – говорится в сообщении командования в Twitter.

Американские военные уточнили, что морская активность России осуществляется в международных водах, за пределами территориальных вод США. «Мы не получали запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе», – добавили они.

Накануне в Беринговом море прошли военно-морские учения Тихоокеанского флота РФ.



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