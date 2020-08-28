 

Из списка избирателей в Украине следует исключить сотрудничающих с Россией – Баканов

28.08.2020, 5:10, Новости дня

Из числа украинских избирателей на местных выборах следует исключить тех, кто был замечен в сотрудничестве с Россией. Такое мнение 27 августа на совещании в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) выразил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, информирует сайт СНБО.

“Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств”, – сказал он.

Глава СБУ также отметил, что его ведомство “применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем” Центральной избирательной комиссии, в частности, системы “Местные выборы”.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Открытая российская агрессия против Украины продолжается с 2014 года, когда был захвачен Крым и начался вооруженный конфликт на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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