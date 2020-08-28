 

Писательница Забужко: Украину собирались “обнулить” к концу прошлого года и перейти к полному демонтажу государственности

28.08.2020, 5:10, Новости дня

Возможно, в будущем украинцы узнают, какие сюрпризы готовила им власть и каких последствий нахождения у власти Владимира Зеленского удалось избежать в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в интервью “Обозревателю” сказала украинская писательница Оксана Забужко.

“У меня были подозрения, что сценаристы этого “шоу” собирались “обнулить” Украину еще где-то к концу прошлого года – и дальше переходить к тому месту, где мы их перебили в 14-м году: до полного демонтажа Украинского государства”, – заявила она.

По словам литератора, в начале 2020 года проявились “тревожные симптомы”: поездка Зеленского в Оман и слухи о встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сбитый иранской ракетой пассажирский самолет, после чего Украина долго не выдвигала никаких претензий. Ситуацию изменил карантин, отметила она.

“В принципе я бы сказала, что во всем этом есть и хорошая новость: Украинское государство за эти полтора года проявило значительно большую резистентность, чем я от него ожидала. Короче, не так легко нас завалить”, – констатировала Забужко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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