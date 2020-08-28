 

В “Нацкорпусе” отвергают причастность к обстрелу сторонников Кивы и призывают задержать самого нардепа

28.08.2020, 5:10, Новости дня

В “Национальном корпусе” заявили, что ни они, ни полк “Азов” не причастны к обстрелу автобуса с членами организации “Патриоты – За жизнь”, лидером которой является нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива, на трассе Киев – Харьков. Об этом “Нацкорпус” сообщил в Telegram.

“Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива является психически нездоровым лицом с диагнозом “психопат”, который не остановится ни перед чем для достижения своих преступных целей. Это было понятно с первых заявлений и действий Кивы относительно организованной преступной группировки “Патриоты – За жизнь”, которую он использует как пушечное мясо”, – говорится в сообщении.

Представители “Нацкорпуса” отмечают, что давно предупреждали: “Действия психопата Кивы могут привести к человеческим жертвам”.

“Мы призываем правоохранительные органы немедленно задержать Илью Киву и расследовать его причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков”, – отметили в “Нацкорпусе”.

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации “Патриоты – За жизнь”. Он сообщал, что одного человека похитили. По его словам, нападающими были члены “Национального корпуса” и полка “Азов”.

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации “Патриоты – За жизнь”.

Это уже второй за неделю инцидент при участии членов данной организации. 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы Народов 25 августа у них и активистов “Национального корпуса” произошел конфликт со стрельбой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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