Мятежники освободили президента Мали

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28.08.2020, 5:08, Новости дня

Захваченный в ходе военного переворота в Мали президент Ибрагим Бубакар Кейта в ночь на четверг был освобожден мятежниками.

Как информирует портал Jeune Afrique, семья президента Мали рассказала, что Кейта освободили в ночь на четверг около 3.00 по местному времени (6.00 мск). Он был доставлен в свою резиденцию в Себеникоро, которая охраняется мятежниками. По сообщению портала, президент Мали отметил хорошее и уважительное отношение со стороны мятежников.

Ранее военные, совершившие госпереворот в Мали, заявили о намерении назначить «президента переходного периода»

Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.

В среду мятежные военные, захватившие власть в Мали, сообщили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов.

Главой созданного мятежниками Национального комитета для спасения народа в Мали стал полковник Ассими Гоита.



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