 

Мурашко заявил о готовности больниц к возможной второй волне коронавируса

28.08.2020, 4:48, Новости дня

Российские медицинские учреждения готовы ко второй волне коронавируса и новому наплыву пациентов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Медицинские учреждения готовы, поскольку уже период организации в предыдущие периоды прошел и сформировался принцип работы двойного назначения. В том числе сейчас идет поставка вакцины против гриппа», – приводит слова Мурашко ТАСС.

На данный момент свыше 80 тыс. инфицированных коронавирусом лежат в российских больницах, отметил он. «Помощь по-прежнему нужна, мы обязаны довести борьбу с COVID-19 до логического завершения», – цитирует Мурашко РИА «Новости».

Министр также высказался о российской вакцине от заболевания.

«У нас появилось достойное оружие – это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тыс. человек примут участие», – отметил глава Минздрава.

Он добавил, что поставки вакцины уже начались в медицинские учреждения, задействованные в третьем этапе испытаний препарата. Кроме того, еще три вакцины от коронавируса находятся на этапе регистрации в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал появление новой российской вакцины от коронавируса в сентябре.

11 августа президент объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Лукашенко: Выборы прошли как праздник, но кому-то захотелось его испортить

17.07 / ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

24.06 / Причина майской катастрофы самолета в Пакистане – коронавирус: пилоты отвлеклись на его обсуждение

20.07 / “Циничное и демонстративное пренебрежение международного права”. МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в оккупированный Крым

01.07 / Генпрокуратура Белоруссии назвала законным задержание Бабарико

30.06 / Эксперт пояснил главную задачу призыва Путина к россиянам проголосовать по поправкам к Конституции

30.07 / В Москве ответили на слухи в украинских СМИ о «планах России» выйти из переговоров по Донбассу

11.08 / Стали известны подробности стрельбы около Белого дома

17.07 / “Укроборонпром” в нынешнем виде не может существовать – вице-премьер Уруский

07.07 / Ученые показали, во что превратят человека 25 лет удаленки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска