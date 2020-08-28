 

Американский сегмент соцсети TikTok оценили в 30 млрд долларов

28.08.2020, 4:48, Новости дня

Китайская фирма ByteDance требует около 30 млрд долларов за американский сегмент социальной сети TikTok, сообщила The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, потенциальные покупатели американского сегмента соцсети TikTok считают упомянутую выше цену слишком высокой. ByteDance планирует выбрать основного претендента, провести с ним переговоры и заключить сделку. Китайская компания рассчитывает сделать все это уже на следующей неделе, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что исполнительный директор TikTok уволился из-за угроз по поводу возможности блокировки приложения на территории США.

Напомним, 15 августа глава американской администрации Дональд Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США. Неделей ранее Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. Указ «О борьбе с угрозой TikTok» запрещает сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Соединенные Штаты проводят настоящий рейдерский захват, чтобы заполучить технологические достижения Китая.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Руководитель провальной украинской операции в Крыму возглавил военную разведку Украины

01.07 / Сложно поверить, что ГРУ РФ напрямую перечисляла деньги “Талибану”. Но если вспомнить топорное отравление Скрипалей, исключать эту вероятность не стоит – российский финансист Юров

24.06 / Бренд Samsung представит Galaxy Z Flip с поддержкой 5G

12.08 / Египет понадеялся на скорое открытие авиасообщения с Россией

03.07 / Дочь Евгения Осина вышла замуж

11.07 / Мировое население приближается к 8 млрд человек

22.07 / Погребинский: Пиаровская сущность Зеленского в Луцке совпала с прагматизмом

14.08 / Варшава заявила о решении глав МИД ЕС ввести санкции против Минска

03.07 / Украина выразила надежду на новый транш от ЕС

31.07 / Тиньков вернулся домой после трансплантации костного мозга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска