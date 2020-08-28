 

В США заявили об обнаружении российской подлодки у берегов Аляски

28.08.2020, 4:48, Новости дня

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США ведут наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски, сообщило Северное командование ВС США.

«НОРАД и Северное командование ведут тщательный мониторинг российской подлодки, всплывшей сегодня около Аляски», – приводит текст сообщения Северного командования ВС США ТАСС.

«Нынешняя активность РФ на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США. Мы не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ РФ или других кораблей», – уточнило командование.

При этом Северное командование ВС США утверждают, что «тщательно отслеживает» передвижения всех судов и иностранных кораблей в своей зоне ответственности.

Ранее представитель Береговой охраны Соединенных Штатов сообщил, что американские рыболовные суда у побережья Аляски обратились в Береговую охрану США из-за присутствия в Беринговом море российских боевых кораблей. В свою очередь в Минобороны РФ в четверг сообщили, что Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морским целям в рамках тактических учений Тихоокеанского флота. Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали 15 боевых кораблей и судов ТОФ, а также самолеты морской авиации флота.

Напомним, в конце июля РФ и США запланировали проведение крупномасштабных совместных учений в районе Берингова пролива.



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