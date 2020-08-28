В Москве подвели итоги общероссийской акции #МыВместе

28.08.2020, 4:08, Новости дня

В Москве в четверг прошла сессия «Общероссийская акция «Мы вместе» – идея, объединившая страну», посвященная итогам и перспективам развития Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, стартовавшей весной этого года.

В мероприятии приняли участие директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева, организаторы Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе – руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук и партнеры акции, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Разуваева рассказала, что пандемия стала сложным периодом, но при этом для организаторов акции и для всей сферы волонтерства и благотворительности он стал настоящим триггером к развитию и временем новых возможностей помогать. «За колоссальными результатами акции стоят конкретные люди – каждый из вас! Очень важно, что акция объединила энергию неравнодушных людей, и главное – эту энергию сохранить. Многое из того, что было создано в период акции, не менее востребовано и в мирное время – помощь людям нужна всегда. И сегодняшнее мероприятие – это ни в коем случае не подведение итогов и не окончание, это старт», – подчеркнула Разуваева.

Организаторы проекта сообщили, что акция #МыВместе получит свое продолжение в нескольких направлениях, ориентированных на регулярную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, оказание психологической поддержки нуждающимся гражданам. Также проект будет реагировать на возникающие в стране чрезвычайные ситуации и катаклизмы, координируя сбор и распределение гуманитарной, финансовой и волонтерской помощи от бизнеса и граждан.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров поблагодарил всех, кто принял участие в акции #МыВместе. Он отметил, что акция не только подарила много положительных эмоций, помогла более 3 млн людей, но и смогла объединить общество в период пандемии. Он подчеркнул, что акция не заканчивается, а становится постоянным проектом.

«Акция, ее прошлое и будущее – это большой шаг в направлении того, чтобы волонтерство и взаимопомощь стала нормой жизни!», – отметил Метелев

Председатель ВОД «Волонтеры-медики» отметил, что главными героями общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе стали люди. «Помощь от 118 985 волонтеров получили 3 450 646 человек. Борьба с пандемией объединила страну и людей в решении общих проблем. Проект #МыВместе продемонстрировал, как много мы можем вместе и даже самый небольшой вклад в общее дело очень весом. Содействие добровольцам оказывали 9 402 партнера», – сказал Савчук.

Он также добавил, что во время пандемии многое приходилось делать впервые. Всероссийская акция #МыВместе впервые объединила разных по духу, роду занятий, возрастов людей в едином стремлении – оказать помощь тем, кто в ней нуждался. За время акции впервые появились некоторые направления волонтерской деятельности. Так, инициатива волонтерской помощи объединила более 7 тыс. психологов, которые в качестве добровольцев смогли оказать помощь более 164 тыс. россиян.

«То, чему нас научила пандемия – не экономить себя и находить время на других! «Мы вместе» – это лучший тренинг по командообразованию в масштабах всей страны. И мы уже не можем остановиться помогать! Давайте сохраним в себе эту привычку и подберем для нее новые инструменты, так как количество людей, которым нужна помощь, не сокращается», – подчеркнул руководитель Исполкома ОНФ Кузнецов.

В течение всего дня представители крупных всероссийских некоммерческих организаций, федеральных и региональных органов исполнительной власти и партнеры акции, которые приняли активное участие в проекте, в формате форсайт-сессий разработают дорожные карты развития профильных проектов и обсудят механизмы дальнейшего взаимодействия.

Также в рамках мероприятия состоится торжественное вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и Благодарственных писем Президента РФ Владимира Путина.

Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Организаторами акции стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров.

В состав волонтерского корпуса #МыВместе вошли более 118 985 волонтеров, которые обрабатывали поступившие заявки, осуществляли доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Более 7 тыс. волонтеров с медицинским образованием помогали в более чем 287 медицинских организациях (в том числе в «красной» зоне), онлайн-волонтеры проводили образовательные и развлекательные мероприятия, оказывали моральную помощь одиноким пожилым людям, общаясь с ними через интернет и по телефону, 5675 волонтеров-психологов оказывали квалифицированную помощь на горячей линии и в чат-боте всем нуждающимся, 2080 волонтеров-юристов проводили юридические консультации. Всего за время акции помощь получили 3 450 646 человек. К акции присоединились 9402 партнерских организации, из которых 2088 – коммерческих компании.