Захарова прокомментировала сообщения об обмене Уилана на Бута или Ярошенко

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28.08.2020, 4:05, Новости дня

Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова обратила внимание, что в СМИ регулярно появляются сообщения о подготовке обмена американцев, включая осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана на российских граждан в тюрьмах США, передает РИА «Новости».

«Как ранее уже отмечалось представителями руководства министерства иностранных дел России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности», – подчеркнула дипломат.

В марте глава МИД Сергей Лавров в ходе диалога с госсекретарем США Майком Помпео направил устное послание, «в котором содержится призыв к Вашингтону освободить их по гуманитарным соображениям ввиду распространения коронавируса», добавила Захарова.

Адвокат Уилана ранее допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Между тем, в МИД заявили, что РФ и США не проводят переговоры об обмене Уилана на россиян.

Позже адвокат осужденного заявил, что обмен Уилана может пройти в сентябре. В МИД снова отметили, что сообщения о таких переговорах не соответствуют действительности.



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