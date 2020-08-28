Российские врачи вернули зрение слепой девочке

28.08.2020, 4:05, Новости дня

Врачи Республиканской клинической офтальмологической больницы в Чебоксарах прооперировали слепую девочку шести лет из республики Марий Эл, вернув ей зрение.

Как сообщается на сайте минздрава Чувашии, у девочки была тяжелейшая отслойка сетчатки, врожденная миопия высокой степени, -18 и полная слепота.

Ребенок был прооперирован с применением передовых технологий в рамках высокотехнологичной медицинской помощи главным внештатным специалистом офтальмологом Минздрава Чувашии, к.м.н., главным врачом больницы Дмитрием Арсютовым.

«Уже на первые сутки после операции девочка может видеть. Случай неординарно сложный. Выписана через 5 дней после операции. Планируется динамическое наблюдение», – сообщил Арсютов.

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