Китайские корабли вошли в акваторию оспариваемых у Японии островов
28.08.2020, 4:05, Новости дня
Два патрульных корабля КНР в пятницу вошли в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что в связи с инцидентом при канцелярии премьер-министра Японии начал работать кризисный штаб по оперативному сбору и анализу информации, передает ТАСС.
Напомним, в марте 2019 года Токио объявил о завершении создания японских военных баз на островах в Восточно-Китайском море и развертывании там противокорабельных и противовоздушных систем.
В том же месяце четыре китайских патрульных корабля вошли в акваторию островов Сенкаку (Дяоюйдао), после чего береговая охрана Японии по громкоговорителям потребовала от китайских сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».
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