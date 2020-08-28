 

Китайские корабли вошли в акваторию оспариваемых у Японии островов

28.08.2020, 4:05, Новости дня

Два патрульных корабля КНР в пятницу вошли в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что в связи с инцидентом при канцелярии премьер-министра Японии начал работать кризисный штаб по оперативному сбору и анализу информации, передает ТАСС.

Напомним, в марте 2019 года Токио объявил о завершении создания японских военных баз на островах в Восточно-Китайском море и развертывании там противокорабельных и противовоздушных систем.

В том же месяце четыре китайских патрульных корабля вошли в акваторию островов Сенкаку (Дяоюйдао), после чего береговая охрана Японии по громкоговорителям потребовала от китайских сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».



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