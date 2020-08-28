 

Зеленский после нападения под Харьковом вспомнил про «лихие 90-е»

28.08.2020, 3:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вооруженное нападение на автобус с людьми на трассе Киев-Харьков и призвал не допустить возвращения «лихих 90-х с дерзкими разборками на улицах».

«Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе в Харьковской области, где группа вооруженных молодых людей совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой. Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон. А житель должен получить ощущение защищенности … Мы не должны допустить возвращения «лихих 90-х» с дерзкими разборками на улицах», – написал Зеленский в своем Telegram.

Он подчеркнул, что нападавшие должны нести ответственность, независимо от своих политических принадлежностей. «Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений», – добавил Зеленский.

Тем временем телеканал «Рен-ТВ» опубликовал видеозапись нападения на автобус с членами общественного движения «Патриоты – За жизнь» на трассе под Харьковом. Очевидцы сняли на видео, как нападавшие выбивают стекла автобуса и закидывают в салон транспортного средства зажженные файеры. Когда люди начинают выбегать из автобуса, нападавшие начинают их избивать, по упавшим наносят удары ногами и дубинками.

По сведениям телеканала, нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области.

По подозрению в нападении на автобус задержаны 14 человек. В полиции утверждают, что погибших и заложников, как утверждалось изначально, нет. Также в правоохранительных органах уточнили, что пострадали четыре человека, а не двое, как сообщалось ранее. Пострадавшие находятся в больнице. По факту произошедшего полиция открыла два уголовных дела, передает РИА «Новости».

Как сообщается, пострадавшие являются членами общественного движения, созданного партией «Оппозиционная платформа – За жизнь». В партии потребовали открыть уголовное дело по статье «Терроризм» и уволить руководителя Нацполиции Харьковской области.

Накануне депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что радикалы под Харьковом заблокировали и расстреляли автобус с представителями общественной организации «Патриоты – За жизнь». По словам депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы, в результате нападения «есть погибшие», «несколько человек похищены преступниками».

Позже украинская полиция опровергла сообщения о жертвах в результате обстрела автобуса.



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