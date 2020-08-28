В Харьковской области разоблачили подпольное предприятие по производству тестов на COVID-19

28.08.2020, 3:46, Новости дня

В Харьковской области изъяли 200 тыс. наборов для тестирования на COVID-19, а также сырье для производства еще 400 тыс. средств для тестирования на сумму около 12 млн грн. Об этом 27 августа сообщила Государственная фискальная служба Украины на своей странице в Facebook.

“Во время досудебного расследования установлено, что группой харьковчан с целью личной наживы в 2020 году налажено подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на наличие COVID-19, которые в дальнейшем через подставных физических лиц – предпринимателей поставлялись в лечебные учреждения”, – говорится в сообщении.

По предварительному заключению специалиста Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, производство наборов налажено с грубым нарушением правил и норм их изготовления.

На Харківщині виявлено підпільний цех з виробництва наборів для тестування на #COVID19Працівниками податкової міліції… Posted by Державна фіскальна служба України on Neljapäev, 27. august 2020

По состоянию на 27 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 112 059, из них 2403 умерли, 54 217 человек выздоровели. С начала вспышки в Харьковской области инфицировано 8202 человека.