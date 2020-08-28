 

Лукашенко о призыве оппозиции отзывать депутатов: Начали бодягу

28.08.2020, 3:43, Разное

Акции протеста проходят в Белоруссии уже третью неделю. Негодующие жители республики начали искать поддержку у депутатов. Многие народные избранники отказываются выступать против действующей власти. Таких представителей парламента оппозиция призывает отзывать.

По мнению Александра Лукашенко, протестующие придумали новый способ, как “повалить” действующего президента. Якобы оппозиция хочет расшатать парламент, чтобы добиться смены власти. Лидер Белоруссии не понимает, в чем виноваты депутаты, чтобы их отзывать.

Большинство народных избранников не поддадутся на такие провокации, уверен Лукашенко. Он также призвал депутатов не забывать, что есть президент, который всегда готов их защитить.

“Избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов… Пусть попробуют”, – сказал Александр Григорьевич.

Лукашенко уверен, что против республики началась гибридная война. Например, он убежден, что Польша хочет завладеть Гродненской областью.

Напомним, Светлана Тихановская провозгласила себя избранным народом президентом. Она уверена, что за нее проголосовало большинство белорусов. По некоторым данным, оппозиционер на выборах набрала 80% голосов, а Лукашенко – всего 10%. Согласно данным ЦИК, все было с точностью до наоборот.



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