 

Захарова предостерегла Еврокомиссию от сравнений СССР с нацистской Германией

28.08.2020, 3:08, Новости дня

Еврокомиссия вновь делает попытки провести параллели между Советским Союзом и нацистской Германией, что противоречит истории, фактам и решениям Нюрнбергского трибунала, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Брюсселе продолжают странную близорукую линию на фальсификацию и переписывание европейской истории. А Европейской комиссией вновь воспроизводится тезис, который мы квалифицируем как ревизионистский – о том, что именно подписанный 23 августа 1939 года договор о ненападении между Германией и Советским Союзом погрузил Европу во мрак, как они говорят», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Она напомнила о необходимости вновь напомнить «любителям исторических спекуляций», что Европа, «если и начала погружаться во мрак», то не 23 августа 1939 года, в гораздо раньше, когда в западных столицах был сделан выбор в пользу политики умиротворения страны-агрессора, а апогеем этой политики стал Мюнхенский сговор 1938 года.

Напомним, накануне Дня Победы глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой говорится, что только одна Германия несет ответственность за начало Второй мировой войны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Видео: Сербы взбунтовались

06.08 / Берлин отреагировал на жалобу экологов по «Северному потоку – 2»

14.07 / В ЕР назвали главной задачей партии работу по реализации положений Конституции

07.08 / Подключение деревьев к сети 5G позволит следить за состоянием леса

05.07 / Рэпер Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США

01.08 / Вместо ослабления карантинных мер британцам предписали обязательное ношение масок

14.07 / СК раскрыл детали дела о растворенном в кислоте теле профессора из Воронежа

26.06 / Калягина возмутил термин «преступная группировка» в приговоре Серебренникову

22.07 / Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

18.08 / В Беларуси нашли мертвым члена избирательный комиссии, который отказался подписать протокол

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска