Темная башня

28.08.2020, 2:50, Разное

Ровно 20 лет назад в Останкинской телебашне вспыхнул пожар.

Причина — короткое замыкание фидеров (вспомогательных линий) передающей аппаратуры. В Москве погасли экраны телевизоров и не загорались два дня. Без телевидения остались около 16 млн россиян.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 15.08. В 15.30 оборвалось вещание всех дециметровых телеканалов, а также НТВ, ТВЦ, СТС, «Культуры». В 15.40 началась эвакуация посетителей смотровой площадки и ресторана «Седьмое небо», которая закончилась через 50 минут. В 15.45 минут к башне подъехали пожарные, которые в первые часы не могли потушить пожар из-за отсутствия огнетушителей. В 15.50 к башне подлетел вертолет Ка-32 с люлькой, но приблизиться на необходимое расстояние не смог.

В 18.10 на башне было отключено электропитание, для этого начальнику московских пожарных генералу Коротчику пришлось общаться с вице-мэром Москвы, звонить Лужкову и даже Путину…

Спасательные службы на месте пожара. Фото: Виктор Великжанин / ИТАР-ТАСС

Полностью выгорели три этажа. В процессе ликвидации пожара в рухнувшем с высоты около 300 метров скоростном лифте погибли трое: заместитель начальника УГПС СВАО полковник Владимир Арсюков, решивший лично подняться к очагу пожара, лифтер Светлана Лосева, которая добровольно решила сопровождать лифт, и слесарь-ремонтник Александр Шипилин.

Во время пожара от высокой температуры лопнули 120 из 149 тросов, обеспечивающих устойчивость башни, но, вопреки вполне обоснованным опасениям, она устояла. Идея гениального Кондратюка, посаженного в свое время по обвинению во вредительстве (реабилитирован в 1970-м), и погибшего в ополчении, куда ушел в 41-м, оправдала себя полностью.

В тушении пожара приняли участие 2400 человек, 269 единиц техники и 4 пожарных вертолета.

Спецтехника на тушении пожара в Останкино. Фото: Sputnik

Борьба с огнем продолжалась более суток — до вечера 28 августа.

После пожара телеканалы ОРТ и РТР создали совместный телеканал. На телеканале транслировались передачи, которые зрители «потеряли» из-за пожара, в основном это были телесериалы и выпуски новостей.

Фото: Антон Денисов / ИТАР-ТАСС

Телеканал был запущен в тестовом режиме в 18.00 30 августа на частоте канала «Россия-1» и вещал до 1 сентября, когда вещание обоих каналов нормализовалось.

Через год, в сентябре 2001- го, была завершена установка новой передающей антенны ОРТ. Открытие обновленного ресторана «Седьмое небо» состоялось в 2016 году.

…Когда-то, еще в годы так называемого застоя, Эдуард Успенский сочинил замечательные (и, кажется, так и неизданные) «Письма ребенку» — адресованные дочери воспоминания о собственных школьных годах. В них мемуарист преподал подрастающему поколению массу добрых советов. И среди прочего подробно рассказал о том, как его класс якобы был вынужден экспериментально доказывать верность учения тогда знаменитого ученого академика Лысенко («если теленка с детства кормить бананами, из него вырастет тапир»).

И один охламон в связи с этим притащил в школу некое блеклое растение:

«Оно бледно, потому как стояло рядом с приемником, по которому вражеские голоса вещают…»

(«Что потом бы-ы-ло!.. — пишет Успенский. — Блеклым растением все страшно заинтересовались: а где этот приемник расположен? И кто еще, кроме цветка, его слушает?.. Хорошо еще, выяснилось, что в доме у охламона вообще не было приемника, а была лишь проводная радиоточка, от передач которой, наоборот, все должно, как известно, цвести и пахнуть…»).

Успенский, конечно, был известный ерник и насмешник. Но в сумасбродной и опасной идее непутевого писательского одноклассника что-то явно было. Мне тоже иногда кажется, что многие наши беды оттого лишь, что живем мы слишком близко от телеприемника, и именно под действием его бледнеем и чахнем — в смысле способности понимать, в каком мире живем, что вокруг нас происходит.

Но это так, к слову.

Скажу о себе.

К августу 2000-го я привык, приходя с работы, включать телевизор и таким образом подключать себя к федеральной и мировой повестке, без этого жизнь я просто себе не представлял. Раздражало, конечно, многое и — все больше и больше… Буквально три месяца назад был разгромлен и переформатирован НТВ… На Первом царствовали Доренко и Невзоров…

Все это создавало явную угрозу психическому здоровью.

И все-таки.

Всего двух дней без телевизора мне тогда хватило, чтобы понять: без него я могу обойтись! И это, конечно, не повод для гордости, но именно с этого времени я его стараюсь не включать, причем безо всяких усилий.

Замечательное инженерное сооружение, когда-то самое высокое в мире, — Останкинскую телебашню — карикатуристы все чаще сравнивают со шприцем, которым населению вводят сильнодействующий наркотик: Соловьева, Шейнина, Скабееву…

Но башня-то в чем виновата? Хорошо, что ее удалось потушить.

Павел Гутионтов

обозреватель