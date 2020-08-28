Путину подарили кусок асфальта трассы «Таврида»

28.08.2020, 2:48, Новости дня

Президенту Владимиру Путину преподнесли в подарок килограмм асфальтобетонного покрытия трассы «Таврида», презент вручил главный технолог подрядчика АО «ВАД» Андрей Волков.

«Владимир Владимирович, мы бы хотели Вам презентовать вот такой вот сувенир. Это килограмм асфальтобетонного покрытия на трассе «Таврида», – сказал Волков, вручая подарок, передает РИА «Новости».

Для строительства трассы использовался асфальт, созданный по новой технологии, он сделан таким образом, чтобы на дороге не образовывались колеи, заверили президента.

Путин во время общения с рабочими трассы «Таврида» сообщил о строительстве других дорог в регионе.

«В целом мы продлили программу развития Крыма до 2024 года, и в этой программе предусмотрено дорожное строительство. Общий объем дорог, который здесь должен быть построен к 2024 году – 200 километров, то есть «Таврида» – 250 (километров), а еще 200 должно быть построено, отреставрировано, отремонтировано», – отметил глава государства.

Министр транспорта Евгений Дитрих пояснил, что для этого запланировали выделить 132 млрд рублей.

«Есть над чем работать. А вообще по югу в целом в развитии дорожной сети с развязками, подходами, мостами предусмотрено еще 263 километра. Здесь 200, и еще в другой части юга РФ 260 (километров)», – сказал Путин.

Президент напомнил, что к 2024 году должно завершиться строительство дороги Москва – Нижний Новгород – Казань протяженностью 800 километров. «А потом пойдем на Екатеринбург, свяжем Урал и европейскую часть, будет хороший транспортный коридор», – указал Путин.

Президент в ходе диалога с рабочими отметил, что рассчитывает на увеличение темпов строительства дорог в России, передает ТАСС.

По его словам, трасса «Таврида» может дать толчок развитию всего Крыма.

«Кроме того, что туристы будут ездить, вспоминать о том, кто и как это сделал здорово, а еще это такой хороший толчок в развитии всего полуострова. Потому что от самых главных инфраструктурных проектов мощных, от моста до аэропорта эта дорога проходит», – сказал Путин.

Также глава государства рассказал о своих впечатлений от поездки по трассе.

«Мы сейчас немножко разогнались. Машина, правда, тяжелая. Приятно. Думаю, что люди будут вам благодарны многие-многие годы вперед», – сказал он. Рабочие отметили, что им осталось доделать участок длиной 8 километров.

«Здорово, отличная работа» – похвалил их Путин.

В четверг президент открыл в Крыму автомобильное движение по трассе «Таврида».

Трасса «Таврида» – четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.