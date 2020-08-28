Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии
28.08.2020, 2:48, Новости дня
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко.
«Главы правительств РФ и Белоруссии затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Премьер-министры обсудили также график российско-белорусских контактов на правительственном уровне.
Ранее пресс–секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин проводит международный телефонный разговор по ситуации в Белоруссии.
В четверг президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам РФ и Евросоюза.
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