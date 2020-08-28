Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии

28.08.2020, 2:48, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

«Главы правительств РФ и Белоруссии затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Премьер-министры обсудили также график российско-белорусских контактов на правительственном уровне.

Ранее пресс–секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин проводит международный телефонный разговор по ситуации в Белоруссии.

В четверг президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам РФ и Евросоюза.