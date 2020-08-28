Камала Харрис осудила мародерство и насилие в Висконсине

28.08.2020, 2:40, Новости дня

Камала Харрис, кандидат в вице-президенты США от Демократической партии, осудила в четверг мародерство и акты насилия, последовавшие за стрельбой полицейских по афроамериканцу в городе Кеноша, штат Висконсин.

После нескольких ночей беспорядков и двух смертей, которые были вызваны стрельбой полицейского в 29-летнего Джейкоба Блейка, в Кеноше установилось относительное спокойствие.

Сенатор Камала Харрис, которая в прошлом была генеральным прокурором Калифорнии, заявила, что поддерживает мирных протестующих.

«Мы не должны путать их с теми, кто грабит и совершает акты насилия, в том числе с человеком, арестованным за убийство. И будьте уверены, мы не позволим этим линчевателям и экстремистам стать на пути правосудия», – сказала Харрис в своем выступлении в университете в Вашингтоне, которое транслировалось онлайн.

В протестах приняли участие множество вооруженных винтовками гражданских лиц, среди которых был 17-летний Кайл Риттенхаус, который был арестован в среду по обвинению в стрельбе, в результате которой были убиты два человека.

Президент Дональд Трамп заявил в среду об отправке в Кеношу сотрудников федеральных правоохранительных органов и Национальной гвардии. В четверг Трамп планировал раскритиковать Байдена в своем выступлении, которое состоится в последний день Национального съезда Республиканской партии.

Байден в ответ обвинил Трампа в распространении пандемии коронавируса и расовых волнений в США.

«Эти парни поддерживают насилие. Вот в чем все дело, – сказал Байден в эфире CNN, – Чтобы доказать, что проблема состоит в Джо Байдене, они указывают на то, что происходит в Америке Дональда Трампа».

Президент Дональд Трамп во время съезда республиканцев на этой неделе воспользовался возможностью пообещать восстановить «закон и порядок» в ответ на насильственные протесты.