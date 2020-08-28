 

Обстрел соратников Кивы. Трое раненых находятся в “неотложке”

28.08.2020, 2:19, Новости дня

Трех членов организации “Патриоты – За жизнь”, лидером которой является нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива, раненных во время стрельбы в Харьковской области, доставили в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Об этом агентству “Интерфакс” сообщили в Харьковском горсовете.

“В “неотложке” трое пострадавших (мужчины), все – в операционных. Время окончания операций врачи не прогнозируют”, – сообщили в пресс-службе.

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации “Патриоты – За жизнь”. Он сообщал, что одного человека похитили. По его словам, нападающими были члены “Национального корпуса” и полка “Азов”.

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации “Патриоты – За жизнь”.

В “Национальном корпусе” заявили, что ни они, ни полк “Азов” не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за “причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков”.

Вскоре после инцидента злоумышленников задержали в Красноградском районе Харьковской области. Всего задержали 14 человек.

Это уже второй за неделю инцидент при участии членов данной организации. 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы Народов 25 августа у них и активистов “Национального корпуса” произошел конфликт со стрельбой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / В столице Сербии вводят комендантский час из-за ситуации с COVID-19

28.06 / В мире: Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии

06.07 / Енин о крушении самолета МАУ: Не исключено, что раньше или позже придется пойти в суд ООН

25.06 / Путин и Макрон запланировали видеоконференцию один на один

18.07 / Взрыв газа произошел в доме в Кабардино-Балкарии

28.06 / Стариков предложил внести мэра Конотопа в стоп-лист за сожжение российского флага

02.08 / С приближением местных выборов в Украине Россия снова вернется к практике активного давления и провокаций – глава СВР

04.08 / Александр Гордон развелся в четвертый раз

02.07 / Дырявый украинский поезд с пассажирами сняли на видео

20.08 / Папа Римский призывает сделать вакцину от COVID-19 всеобщим достоянием на фоне роста заражений в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска