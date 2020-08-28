Я — москвичка! – Личное мнение

28.08.2020, 2:10, Разное

Когда я только приехала в Москву, мне было в ней очень некомфортно. Некомфортной столицу делало для меня какое-то совершенно дикое высокомерие москвичей. Так называемых, коренных.



Фото: istockphoto.com

Я такого не испытывала нигде: ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке, ни в Париже. А я жила во всех этих городах и знаю, что говорю.

Москвичи, гордо именующие себя коренными, смотрели на таких, как я, с раздутым чувством собственного превосходства. Я понимала, какой это абсурд, но мне было всё равно неприятно и как-то неловко в обществе этих «гордо коренных».

Конечно, такими были не все москвичи, попадавшиеся мне на пути, но многие — те, кто подчёркивал свою коренную столичность, те, кого запись «г. Москва» в паспорте делала привилегированным сословием в своих же глазах.

Самое неприятное в таких товарищах и товарках — то, что они не просто смотрят на тебя сверху вниз, но ещё и пытаются заставить тебя посмотреть на них снизу вверх.

Вот классический пример такой гордой москвички:

Обоссала такси, оклеветала и обложила матом водителя, и всё потому, что она — москвичка, а, значит, в своих собственных пьяных глазах, право имеет.

У снобизма коренных — много лиц: это и аморфное, безденежное быдло, живущее на в доставшейся от бабки хрущёвке или сталинке, и, так называемая, интеллигенция, которая ненавидит народ.

Уже давно я в их присутствии не тушуюсь. Мне их жаль, как жаль всех идиотов, которые ничего не добились сами, но погордиться хотят, а потому гордятся тем, к созданию чего отношения не имеют: местом рождения, высоким ростом, большим от рождения бюстом.

Москву при этом люблю, но есть города и лучше.

А вы как относитесь к Москве и москвичам?

Я вас слушаю очень внимательно.