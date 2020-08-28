Мосгорсуд признал законным обыск у Сафронова

28.08.2020, 2:08, Новости дня

Мосгорсуд признал законным проведение обыска в доме у обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

«Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения», – цитирует ТАСС постановление судьи по итогам заседания, прошедшего в закрытом режиме.

Адвокаты Сафронова настаивали на необоснованности обысков в связи с неконкретностью обвинений в отношении их подзащитного.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за якобы работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш также отрицает свою связь со спецслужбами.

Сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью, в ФСБ это опровергают.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.