Мосгорсуд признал законным обыск у Сафронова
28.08.2020, 2:08, Новости дня
Мосгорсуд признал законным проведение обыска в доме у обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
«Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения», – цитирует ТАСС постановление судьи по итогам заседания, прошедшего в закрытом режиме.
Адвокаты Сафронова настаивали на необоснованности обысков в связи с неконкретностью обвинений в отношении их подзащитного.
Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за якобы работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово».
СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш также отрицает свою связь со спецслужбами.
Сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью, в ФСБ это опровергают.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.
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