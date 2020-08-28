В Пентагоне заявили о готовности активно защищать силы США в Сирии

28.08.2020, 2:08, Новости дня

После инцидента на северо-востоке Сирии США ожидают возвращения к соблюдению механизмов деконфликтинга с Россией, оставляя за собой право активно защищать американские силы в случае возникновения угрозы их безопасности, говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«Мы донесли до российской стороны, что их поведение [в ходе инцидента на северо-востоке Сирии] было опасным и неприемлемым. Мы ожидаем возвращения к профессиональному деконфликтингу в установленном порядке в Сирии и оставляем за собой право активно защищать наши силы, когда их безопасность поставлена под угрозу», – приводит слова Хоффмана ТАСС.

При этом официальный представитель Пентагона поблагодарил американских военных за то, что они, по его оценке, успокоили ситуацию «в ходе этой проблематичной встречи, проявив профессионализм и сдержанность».

Напомним, в среду появилась информация, что в результате столкновения с российским патрулем на северо-востоке Сирии якобы пострадали американские военнослужащие. После этого в Белом доме обвинили российских военных в провоцировании ДТП с американским броневиком и в нарушении протоколов деконфликтинга по Сирии.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США обратил внимание, что международную коалицию заранее предупреждали о прохождении российской колонны, однако военнослужащие США попытались заблокировать движение российского патруля.

В Центре по примирению враждующих сторон подчеркнули, что российская военная полиция приняла все меры для предотвращения инцидента с американскими военными, однако американские военнослужащие преследовали российский патруль и блокировали дорогу.