Мнение: Коротко по Белоруссии. 23.08.2020

28.08.2020, 2:05, Разное

Коротко по Белоруссии.

1. Вслед за обещанием силовой поддержки "в случае чего", Батьке сегодня фактически "оставили 1 млрд. долларов" решив вопрос с рефинансированием долга. Итак – мы имеем дипломатическую, информационную, экономическую и политическую поддержку, негласную поддержку по линии спецслужб и обещания предоставить силовые ресурсы в определенных случаях. Отсюда вытекает вопрос, что у Батьки попросят взамен и что он будет вынужден дать – простыми рассказами о дружбе тут понятное дело не отделаться, а значит уступки по ряду политических вопросов неизбежны, причем не в самом далеком будущем. Те внутриэлитные группы внутри России и часть белорусской полит.эмиграции, которые ставили на немедленное свержение Лукашенко, понятное дело будут недовольны такими раскладами, но судя по тому, какую поддержку получает Лукашенко, выбор сделан в пользу обмена помощи на уступки в вопросах Союзного Государства.

2. Украина приостановила все официальные дипломатические каналы связи с Белоруссией. На текущий момент "они поставлены на паузу". Если кого-то сильно напрягали контакты Лукашенко с Киевом, то нынче вопрос решился как-бы (хе-хе) сам-собой, походя.

3. Вслед за Польшей, о необходимости введения санкций против Белоруссии заявила Чехия. Как известно, с территории обеих этих стран велась против Белоруссии активная подрывная деятельность. Санкции и отсекают у Батьки возможность разыгрывать европейскую карту, которой он дразнил Москву. Собственно, призывы некоторых европейских стран не перегибать с санкциями против Лукашенко, являются отражением понимания очевидной вещи – чем сильнее Европа будет давить на Лукашенко, тем больше выгод получит Россия. А попытки дозировать санкции и не захлопывать все двери в отношениях с Лукашенко, это попытка оставить ему хоть какое-то пространство для маневра, чтобы Москва не могла получить все и сразу. Достаточно глубокомысленная, но вполне понятная игра. При этом, если скажем Лукашенко подмахнет интеграционные документы, вот тут его санкциями завалят по самую макушку. Но это будет после. Пока что в Европе еще надеются, что Батька сможет вернуться к многовекторной политике.

4. На фоне призывов надавить на Россию, чтобы она не пользовалась ситуацией в Белоруссии, Германия заявила, что она привержена скорейшему завершению "Северного Потока-2", даже несмотря на американские санкции. Белорусская история для Германии сейчас является скорее помехой, так как возможный кризис, с активной ролью Россию, может поставить под угрозу проект, который лоббирует крупный немецкий капитал. Поэтому Меркель занимает куда как более обтекаемую позицию и жалуется Путину, что Лукашенко упал на мороз и не берет трубку, когда она звонит.

5. В самой Белоруссии Батька закручивает гайки. В Минске снова прошли задержания, причем снова стали хватать журналистов, которых впрочем скоро отпустили. Ставка очевидно сделана на точечное и дозированное использование силового ресурса для ударов по организационной инфраструктуре протестов. Насколько это окажется эффективным, посмотрим в воскресенье, когда оппозиция снова собирается провести крупный митинг в Минске. Если будет меньше людей, чем в прошлое воскресенье, это будет красноречивым свидетельством постепенного спада протестов.

В целом же, выглядит так, что Лукашенко несколько оправился от ударов после начала протестов, получил помощь от России и работает над стабилизацией ситуации. Вероятность сохранения власти в краткосрочной и среднесрочной перспективе выглядит высокой (если конечно не сработают сценарии с кровавыми провокациями и интенсивным внешним вмешательством), в долгосрочной же перспективе, многое будет зависеть от контекста договоренностей с Россией об интеграционных процессах в рамках Союзного Государства и прояснением вопроса о Конституционной Реформе.