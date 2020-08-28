Мнение: “Махи на балконе” Гойи больше не Гойя

28.08.2020, 1:50, Разное

Интересная ныне ситуация складывается с "Махами на балконе" Гойи.

Вообще, уточню, что с Гоей теперь все настолько сурово, как будто он попал под каток metoo. Он весь под подозрением. Может оказаться, что любая привычная нам гойевская картина, хоть из Прадо, уже лет десять переатрибутирована в "анонимного последователя Гойи". Так с "Колоссом" например случилось, хотя, казалось бы, типичнейший. Так что если планируете поставить картинку и подписать ее "Гойя", сходите на всяк. случай на музейный сайт и проверьте, как выглядит текущая ситуация. (С Рембрандтом такая бодяга, впрочем, уже давно).

Так вот, привычные нам "Махи на балконе" из Метрополитен (слева), с узким мужиком в коричневом плаще — уже не Гойя! Теперь это копия. Возможно, кисти сына – Хавьера Гойи.

Подлинником теперича считается то, что справа, с широким мужиком в черном плаще, в коллекции Ротшильдов.

(Ну, то есть, если "Маху деснуду" переатрибутируют из Гойи, вы это вряд ли пропустите. А вот насчет всего остального помельче я рекомендую уточнять!

А вот про "Сатурна, пожирающего своих детей" они железно уверены, например, в первую очередь потому, что это фреска, перенесенная со стен Дома Глухого, где жил Гойя, этих фресок несколько, и тайно внедриться копиисту было бы трудно в их число).