 

МВД: Больше половины мошеннических звонков идут из ближнего зарубежья

28.08.2020, 1:48, Новости дня

Более половины мошеннических звонков в Москве совершаются с территории стран ближнего зарубежья, сообщил, выступая в Общественной палате Москвы, замначальника 6-го отдела управления уголовного розыска столичного ГУ МВД Сергей Клиндухов.

«50-60% звонков идут из стран ближнего зарубежья, то есть кол-центры находятся там. Мы их устанавливаем оперативным путем», – цитирует ТАСС Клиндухова.

Ранее Роскачество дало рекомендации, которые помогут россиянам избавиться от телефонных звонков мошенников.

В июле первый замглавы департамента информационной безопасности Банка РФ Артем Сычев заявил, что в период с марта по май 2020 года число мошеннических звонков от якобы сотрудников финансовых организаций увеличилось на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



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