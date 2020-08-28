Глава МИД Украины сообщил о приостановке контактов с Белоруссией

28.08.2020, 1:48, Новости дня

Украина поставила диалог с Белоруссией на паузу, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

«Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», – приводит слова главы МИД Украины РИА «Новости».

Глава украинского дипломатического ведомства сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не связывался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко после состоявшихся в республике выборов.

«Контактов между президентами сейчас нет и не планируется», – сообщил Кулеба.

Ранее Киев выразил готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не желает, чтобы «белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством [Белоруссии]». Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил предоставить защиту преследуемым на родине белорусам.

В прошлое воскресенье президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о том, что бы он сделал, если бы оказался на месте главы Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, он «определенно» провел бы повторное голосование через месяц и пригласил бы иностранных наблюдателей. Минск резко отреагировал на «заезженные советы» Зеленского. Украина в свою очередь призвала Белоруссию не отвергать «дружеские советы».

17 августа Украина впервые в истории отозвала посла из Белоруссии.

Напомним, 9 августа после проведения президентских выборов в Белоруссии, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил более 80% голосов, по всей стране начались массовые акции протеста. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В Евросоюзе и в Европарламенте отказались признавать президентские выборы в Белоруссии как свободными, так и справедливыми, пригрозив введением санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.