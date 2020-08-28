Трамп объявит о покупке 150 миллионов экспресс-тестов на COVID-19

28.08.2020, 1:10, Новости дня

Президент Дональд Трамп объявит в четверг о том, что его администрация закупит 150 миллионов экспресс-тестов на COVID-19. Об этом агентству France-Presse сообщили представители Белого дома.

По словам высокопоставленного представителя администрации, покупка тестов у компании Abbott Laboratories произойдет в рамках уже заключенной с компанией сделки на 750 миллионов долларов.

В среду Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предоставило экстренное разрешение на использование экспресс-теста, произведенного компанией из Иллинойса. Стоимость одного теста – 5 долларов, результаты можно получить уже через 15 минут.

«Это важное событие, которое поможет нашей стране оставаться открытой, вернуть американцев к работе и детей в школу, – заявила директор по коммуникациям Белого дома Алисса Фара, – Администрация Трампа гордится сотрудничеством с Abbott labs, что позволило сделать эту покупку возможной и помочь американскому народу».

По данным CNBC, Трамп расскажет о массовой закупке экспресс-тестов в своей речи в четверг, во время официального выдвижения его кандидатуры на президентские выборы в последний день Национального съезда Республиканской партии.

Компания Abbott в среду заявила о начале производства теста под названием BinaxNOW – аппарат для тестирования размером с кредитную карту обеспечивает 97% точности диагностирования в течение первых семи дней с момента появления симптомов.

Тест будет работать вместе с бесплатным приложением NAVICA, которое позволит людям по запросу показывать результаты своих недавних тестов.

«BinaxNOW и приложение NAVICA предоставляют нам доступный, простой в использовании тест, а также дополнительный инструмент…, который поможет нам вести нормальную повседневную жизнь», – заявил генеральный директор Abbott Роберт Форд.