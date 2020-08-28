 

В Пентагоне осудили агрессивное поведение российских военных в Сирии

28.08.2020, 1:10, Новости дня

Ранения, полученные во вторник американскими военнослужащими в Сирии, были вызваны провокационным и агрессивным поведением российских военных. Об этом говорится в заявлении главного пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана, которое было опубликовано в четверг.

«Во вторник российские силы нарушили наши договоренности о разрешении конфликтов в Сирии и ранили американских военнослужащих в результате преднамеренно провокационного и агрессивного поведения. Наши военные урегулируют конфликтные ситуации во времени и пространстве с российскими войсками в Сирии, чтобы защитить свои силы и снизить риск непреднамеренной эскалации», – говорится в заявлении Хоффмана.

Представитель Пентагона поблагодарил американских военных за деэскалацию этого «досадного столкновения» благодаря профессионализму и сдержанности, которые, по словам Хоффмана, являются отличительными чертами армии США.

«Мы сообщили россиянам, что их поведение было опасным и неприемлемым. Мы ожидаем возвращения к обычному и профессиональному разрешению конфликтов в Сирии, и оставляем за собой право активно защищать наши силы, когда их безопасность подвергается риску», – добавил Хоффман.



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