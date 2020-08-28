На Украине предложили предоставить защиту преследуемым на родине белорусам

28.08.2020, 1:08, Новости дня

Граждане Белоруссии, если их преследуют на родине, могут получить защиту на Украине, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине», – цитирует заявление украинского премьера ТАСС.

Напомним, член стачечного комитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич, пропавший 20 августа, сообщил, что его задержал КГБ. Позже он сбежал из здания КГБ на Украину через туалет.

Кроме того, Польша решила позволить белорусам быстрый переход границы, если они захотят покинуть свою родину.