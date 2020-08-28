Координационный совет белорусской оппозиции отказался от иностранной помощи

28.08.2020, 1:08, Новости дня

Белорусский координационный совет оппозиции не намерен принимать помощь со стороны других стран и участвовать в распределении такой помощи.

«Координационный совет не примет никакой иностранной помощи и не будет прямо или косвенно принимать участие в ее распределении», – говорится в сообщении на сайте совета.

Также совет решил не брать на себя функции, не предусмотренные его регламентом, так как целью объединения является выражение позиции белорусского общества.

Кроме того, совет попросил иностранных партнеров воздержаться «от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи координационному совету и т.п».

Представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской подавали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов президентских выборов в республике. В тот же день Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.