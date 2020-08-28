Киев выразил готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска

28.08.2020, 0:48, Новости дня

Киев готов при необходимости сменить минскую площадку по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

«От Минска в этом процессе – только название, потребности ездить туда нет. Но мы будем следить за развитием ситуации в Белоруссии и при необходимости готовы принять соответствующее решение», – приводит ТАСС ответ главы МИД Украины на вопрос о целесообразности переноса места проведения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Аналогичную точку зрения высказал и глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук. Однако он подчеркнул, что смену переговорной площадки следует согласовывать с другими участниками дискуссий. «Мы серьезно думаем над этим вопросом. Но это трехстороння группа. Это должно быть решение и со стороны ОБСЕ, и российской делегации», – добавил Крачук.

Напомним, 13 августа полномочный представитель Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук заявил о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о позиции ЛНР касательно идеи переноса переговорной площадки по Донбассу с территории Белоруссии.