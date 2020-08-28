ОМОН в Минске начал вытеснять протестующих с площади

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28.08.2020, 0:08, Новости дня

В Минске на площади Независимости, где проходит митинг протестующих против результатов президентских выборов, появился ОМОН и начал вытеснять активистов.

Правоохранители начали вытеснять участников протеста, передает ТАСС.

На площади скопилось несколько тысяч человек. К ней подходит колонна из примерно 2 тыс. граждан, они пришли с площади Свободы. Проход на площадь остается открытым. В колонне есть верующие граждане, которые вышли со службы из католического костела и православного храма. Манифестантов встречает колокольный звон.

Подход к так называемому Красному костелу на площади оцепил ОМОН, правоохранители предупредили о незаконности такой акции. «Вы провоцируете на активные действия, применение физической силы и спецсредств», – заявили милиционеры в микрофон.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Ранее в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами.



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