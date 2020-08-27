 

Минобороны: Военные США в Сирии преследовали российский патруль и блокировали дорогу

27.08.2020, 23:48, Новости дня

Российская военная полиция приняла все меры для предотвращения инцидента с американскими военными в среду, однако военные США преследовали российский патруль и блокировали дорогу, сообщил Центр по примирению враждующих сторон в САР.

«Российский патруль принял все возможные меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи. Российская группировка войск (сил) в САР продолжит строго придерживаться достигнутых договоренностей при выполнении задач по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».

Ранее представитель Совета национальной безопасности США обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии и совершении ДТП, в результате которого пострадали американские военнослужащие.

Маршрут движения и состав российского патруля был согласован с США, сообщил глава центра полковник Алексей Посунько.

Группа российской военной полиции 25 августа в составе пяти бронеавтомобилей проводила плановое патрулирование на северо-востоке Сирии. Авиационное прикрытие вели вертолеты, их использование разрешено протоколами о порядке деконфликтации от 9 декабря 2019 года, сказал руководитель ЦПВС.

«В соответствии с положениями протоколов маршрут движения, состав патруля и факт сопровождения колонны вертолетами был согласован накануне, 24 августа, с американской стороной», – указал полковник.

Кроме того, были согласованы точки входа и выхода в маршрут колонны в зоне ответственности возглавляемой США международной антитеррористической коалиции (МАК).

«В ходе патрулирования, после вхождения в зону контроля МАК, колонну стали преследовать два американских бронеавтомобиля MRAP. Наряду с этим было установлено, что дорога далее по маршруту была блокирована еще двумя американскими бронеавтомобилями», – сообщил Посунько.

Ранее в четверг стало известно, что США обвинили российских военных в ДТП с американским броневиком в Сирии. Позднее причины инцидента объяснило Минобороны России.



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