Американские рыбаки заметили корабли ВМФ РФ в Беринговом море

27.08.2020, 23:48, Новости дня

Американские рыболовные суда у побережья Аляски обратились в Береговую охрану США из-за присутствия в Беринговом море российских боевых кораблей, сообщило Associated Press со ссылкой на представителя Береговой охраны США.

«Несколько рыболовных судов, ведущих промысел в Беринговом море, уведомили нас о том, что им встречались эти корабли и что они испытывают озабоченность», – приводит слова представителя Береговой охраны США Кипа Уадлоу ТАСС.

Он сообщил, что береговая охрана связалась с объединенным командованием ВС США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон и получила подтверждение, что эти боевые корабли участвуют в планировавшихся заранее российских военно-морских учениях, о которых было известно некоторым американским официальным лицам.

При этом, по словам представителя Береговой охраны США, у него нет данных о масштабе этих учений или сведений о том, сколько российских боевых кораблей в них задействованы, он переадресовал эти вопросы в объединенное командование ВС США на Аляске.

Напомним, в конце июля РФ и США запланировали проведение крупномасштабных совместных учений в районе Берингова пролива.