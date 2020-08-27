Neues Deutschland – немецкая «политика переворотов» несёт Восточной Европе один лишь вред

27.08.2020, 23:46, Новости дня

Геополитическая борьба немецких элит за влияние в Восточной Европе не приносит прогрессивным силам никакой пользы, а только вредит, пишет Neues Deutschland. И для того, чтобы Белоруссия не стала «второй Украиной», нужно «прикрыть спину» протестующим в Минске и сделать так, чтобы «ложные друзья с Запада держались на дистанции», иначе может случиться война, предостерегает автор статьи Йорг Кронауэр.



Reuters

Уже два десятилетия Германия прилагает все возможные усилия для того, чтобы избавиться от президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Neues Deutschland. И дело не в том, что он нарушает права человека. Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас, который дружелюбно общается с Эр-Риядом, а потом критикует Минск, никак не годится на роль поборника гуманности и свобод, убеждён автор статьи Йорг Кронауэр.

Борьба с «репрессивным государственным аппаратом» — это всего лишь аргумент, легитимирующий действия Берлина, объясняет издание. В действительности же немецкие власти злит в первую очередь то, что в 1999 году Лукашенко вступил в союз с Россией. То, что его страна — член Организации Договора о коллективной безопасности, а с 2015 года — и Евразийского экономического союза.

А вот в 2016 году после того, как Лукашенко отказался официально признавать присоединение Крыма и начал делать осторожные шаги в сторону Запада, ЕС отменил санкции против его страны, напоминает автор. В начале 2020 года Минск впервые в этом тысячелетии посетил госсекретарь США. Также прошли совместные учения Белоруссии со страной-членом НАТО, а именно Великобританией. Все эти вещи Берлину были дороже, чем возражения белорусской оппозиции.

При этом геополитическая борьба немецкого правительства за влияние в странах Восточной Европы, очень опасна, продолжает Кронауэр. Германия пытается принудить своего «противника на Востоке» к обороне. И на примере украинского конфликта видно, к чему это может привести. Москва начинает защищаться и в случае необходимости делает это жёстко. Об этом свидетельствуют события в Крыму и Донбассе. Запад же не готов идти на компромиссы и продолжает наращивать вооружённые силы у границ России. Ещё одно обострение этой борьбы за власть может привести к войне, предостерегает автор.

«К тому же геополитическая борьба немецких элит за влияние не приносит прогрессивным силам в Восточной Европе никакой пользы, а только вредит. Ведь она придаёт социальной борьбе и протестам против репрессий со стороны государства свою собственную динамику, которая разделяет общество по линиям внешнеполитического конфликта», — объясняет Neues Deutschland. Примером тому служат события на Украине, которые усилили не прогрессивную часть общества, а главным образом антироссийски настроенных украинских правых.

«Что же делать?» — задаётся вопросом автор. Кронауэр призывает приложить все возможные усилия для того, чтобы социальная борьба не оказалась в тени внешнеполитической борьбы за влияние. Для этого нужно «прикрыть спину» протестующим в Белоруссии и сделать так, чтобы «ложные друзья с Запада держались на дистанции». Необходимо последовательно сопротивляться «вредоносной и опасной политике влияния и переворотов немецкого правительства на Востоке», заключает немецкий журналист.