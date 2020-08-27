На восстановление сгоревшего заповедника «Утриш» уйдёт сто лет

27.08.2020, 23:45, Новости дня

На восстановление заповедника "Утриш" в Краснодарском крае, пострадавшего от крупного пожара, уйдёт не менее ста лет, считают учёные Южного федерального университета. Директор Ботанического сада вуза Татьяна Вардуни отметила, что именно такой возраст был у погибших в огне редких деревьев.

В свою очередь экологические активисты, защищавшие "Утриш", считают, что в прежнем виде восстановить заповедник не получится никогда и что пожар нанёс невосполнимый ущерб местной флоре.

На прошлой неделе в государственном заповеднике "Утриш" в районе Анапы вспыхнул пожар, общая площадь которого составила 130 гектаров. Огонь бушевал несколько дней. Были уничтожены тысячи деревьев и растений, занесённых в Красную книгу, в том числе вековые можжевельники и фисташки, а также почвенный покров заповедной территории.

Местные активисты считают, что пожар произошёл в результате умышленного поджога. Они подозревают в этом чиновников и предпринимателей, хотевших захватить территорию заповедника под застройку.

Портал "Юга.ру" со ссылкой на очевидцев сообщал, что пожару предшествовали несколько хлопков и последовавших за ними вспышек огня в разных местах. Очевидцы рассказывали также о запахе бензина.