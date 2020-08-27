Необычный проект развивают в лесах на востоке США

27.08.2020, 23:45, Новости дня

В США развивается уникальный проект. Ученые вместе с добровольцами создают так называемые лесные фермы. Цель проекта – выращивать нужные человеку грибы и растения в дикой природе, не причиняя вреда экосистеме. Русская служба «Голоса Америки» изучила подробности жизнедеятельности лесных фермеров.

Коалицию по восстановлению лесной экосистемы возглавил профессор политехнического университета Вирджинии Джон Манселл (John Munsell, Virginia Tech). Она базируется в Аппалачах – массиве гор и лесов, расположенных в восточной части США. Аппалачи тянутся почти на три тысячи километров и известны невероятным биоразнообразием лекарственных растений и грибов.

«Поколение за поколением мы занимались собирательством в дикой природе. Но у нас не было четкого понимания последствий, которые наши действия оказывают на популяцию тех или иных представителей флоры», – рассказывает Манселл корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он заметил, что горы уникальны тем, что там произрастают около 50% видов, являющихся источником растительных экстрактов на мировом рынке.

Интерес лесных фермеров вызывают кора, листья, ветви и сок таких деревьев, как красный вяз, твердый клен и черный орех, а также грибы и различные лекарственные растения, например, сангвинария канадская, американский женьшень, колосистый воронец и многие другие.

«Эти виды в основном растут в естественных условиях, в лесах. Для роста многих из них необходимы затемненные места, к такой среде они адаптировались на протяжении тысячелетий», – говорит собеседник «Голоса Америки».

Название гор – Аппалачи – ставших площадкой для лесных ферм, происходит от одноимённого индейского племени. К слову, именно от коренных жителей люди узнали о целебных свойствах многих растений. К примеру, в 18-19 веке американский женьшень был популярным средством от простуды.

По словам профессора, представители коренных народов, которым их дедушки и бабушки передали знания об особенностях земледелия и выращивания этого растения, стали источником информации для лесных фермеров.

В политехническом университете Virginia Tech утверждают, что женьшень – это визитная карточка Аппалачей, существует уникальная и прибыльная цепочка поставок этого растения. Но есть множество других видов, произрастающих в этом регионе, которые крайне популярны на мировом рынке.

«Есть четыре направления, где могут использоваться лесные растения, не относящиеся к деревьям. Это продукты питания, лекарственные препараты, в том числе биодобавки, а также декоративные и ландшафтные материалы и специальные материалы для ремесленных изделий», – говорит Джон Манселл.

Чаще всего сбор таких материалов растительного происхождения происходит хаотично. Практически все виды лекарственных растений или грибов традиционно собираются в дикой природе и продаются неформально. Однако зависящие от них отрасли пытаются искать сырье из надежных источников. Лесные фермеры пытаются занять эту нишу.

«Рынок и цепочка поставок лесных продуктов и сырья меняются. Покупатели все больше задумываются о последствиях покупки и о происхождении сырья», – объясняет Манселл.

Способы создания лесных ферм варьируются. Растения могут выращиваться на приподнятых грядках, либо используется метод формирования диких популяций. Главное здесь – учитывать тот факт, что растения любят тень и влажность и уютно чувствуют себя под кронами деревьев. Воссоздать такие условия можно и искусственно, но это сложнее: ведь необходима определенная комбинация плодородной почвы, влажности и тени.

По словам профессора, одна из самых больших проблем лесных фермеров — это отсутствие научных знаний и исследований касательно системы выращивания видов в лесу. «Я изучал растения, а мои коллеги изучали грибы с точки зрения их структурных свойств, – говорит Джон Манселл. – Но нам предстоит еще научиться тому, как эффективнее управлять системой лесоводства».

В Политехническом университете Вирджинии подчеркивают, что в созданной коалиции более 1000 членов. Помимо самих лесных фермеров, туда входят представители властей, неправительственные организации, а также исследователи и преподаватели. Целью коалиции – показать США и миру, как можно использовать природные богатства и при этом сохранить сложившуюся веками экосистему.